Коли Україна може перейти в масштабний контрнаступ: прогноз експертів

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, українські війська на сьогодні успішно пригальмовують або роблять зовсім неможливим просування противника на Донбасі. А також створюють умови для переходу в контрнаступ.

"Наступна стадія - ми спробуємо зупинити просування росіян в усіх напрямках, особливо на сході, і будемо накопичувати критичну масу озброєнь для переходу в контратаку, а росіяни будуть окопуватися і будувати захисні рубежі", - сказав він.

Він підкреслив, що якщо поставки західної зброї в Україну будуть йти в необхідному обсязі, то приблизно до липня з'являться передумови для масштабного контрнаступу. Схожі часові рамки дають і експерти з Conflict Intelligence Team.

При цьому багато чого залежатиме від того, як на практиці реалізовуватиметься програма допомоги Україні в рамках ленд-лізу. Якщо все піде без зволікань, то, за словами одного з поінформованих співрозмовників видання у владі, вже через пару місяців Україна дійсно набере критичну масу озброєнь, необхідних для успішної деокупації своїх територій.