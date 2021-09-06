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Украина перейдет на автоматический обмен информацией о счетах в налоговых целях

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 15:37
Украина перейдет на автоматический обмен информацией о счетах в налоговых целях Фото: Украина присоединится к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах в налоговых целях (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина официально взяла на себя обязательство ввести международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. Таким образом, Украина станет 118-членом Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины (Минфина).

Как отмечается в сообщении, новый инструмент поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления с помощью выявления случаев уклонения от уплаты налогов и будет способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

"Я рада приветствовать Украину, котора выразила намерение присоединиться к CRS Стандарту. Глобальный форум будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств (проведение первых обменов информацией) в сентябре 2023 года. Наш Секретариат будет продолжать оказывать помощь Украине во внедрении Стандарта и в решении любых вопросов, которые могут возникнуть", - отметила председатель Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР Мария Хосе Гарде.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций провели обмен информацией о 84 млн финансовых счетах, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро. С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется - в 2020 году обмен провели 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен. Украина планирует провести первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

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