Україна перейде на автоматичний обмін інформацією про рахунки у податкових цілях

Україна офіційно взяла на себе зобов'язання запровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях (CRS Стандарт) у 2023 році. Таким чином, Україна стане 118-членом Глобального форуму Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як зазначається в повідомленні, новий інструмент допоможе Україні отримувати додаткові податкові надходження шляхом виявлення випадків ухилення від сплати податків та сприятиме підвищенню рівня дотримання податкового законодавства.

"Я рада вітати Україну щодо висловлення наміру приєднатись до CRS Стандарту. Глобальний форум буде відстежувати прогрес країни у виконанні своїх зобов’язань (здійснення перших обмінів інформацією) у вересні 2023 року. Наш Секретаріат продовжуватиме надавати допомогу Україні у впровадженні Стандарту та у вирішенні будь - яких питань, які можуть виникнути", - зазначила голова Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей ОЕСР Марія Хосе Гарде.

За даними ОЕСР, у 2019 році 100 податкових адміністрацій здійснили обмін інформацією про 84 млн фінансових рахунків, на яких знаходились активи на суму близько 10 трлн євро. З кожним роком міжнародна мережа автоматичного обміну розширюється - у 2020 році обмін здійснило 105 країн, а у 2021 році ще 4 країни здійснять свій перший обмін. Україна планує здійснити перші обміни інформацією у вересні 2023 року за звітний 2022 рік.