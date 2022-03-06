Украина перестала бояться искусственного образа "великой россии". И мир должен перестать, - Резников

"Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать!",- написал Резников.

Он отметил, что уже 10 дней 4 часа и 20 минут Украина борется за весь мир.

"Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломить нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, тероборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, наши жизни", - подчеркнул Резников.

По его словам, экономика Украины переведена на военные рельсы.

"Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи на оружие. Чтобы бороться страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться - найдите работу на новом месте - ваша помощь нужна везде", - призвал Резников.

Он рассказал, что ситуация на украинских позициях контролируемая.

"Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забытым. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна!"- заметил министр.

Также Резников сообщил, что на определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, а враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает, пополняя наш "парк" техники, враг погибнет от своего же оружия.

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам", - обратил внимание министр.

По его словам, среди войск РФ наблюдается все больше случаев нежелания воевать.

Вместе с тем он заявил, что "наиболее боеспособные части врага получили по зубам": в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отвергнут. Одесса-наш стратегический резерв. При этом пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

"Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения - они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков - они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы. А террористы будут уничтожены", - подчеркнул Резников.

Министр добавил, что враг сопротивляется, но украинская власть делает все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи.

"Мы никого не бросим и очень скоро вернемся", - резюмировал глава Минобороны.