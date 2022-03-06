Україна перестала боятися штучного образу "вєлікой росії". І світ має перестати, - Резніков

"Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти і жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати!", - написав Резніков.

Він зазначив, що вже 10 днів 4 години та 20 хвилин Україна бореться за увесь світ.

"Ми продовжуємо давати відсіч ворогу. Російські окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя", - підкреслив Резніков.

За його словами, економику України переведено на військові рейки.

"Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись - знайдіть роботу на новому місці - ваша допомога потрібна всюди", - закликав Резніков.

Він розповів, що ситуація на українських позиціях контрольована.

"Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця - безцінне!" - зауважив міністр.

Також Резніков повідомив, що на визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, а ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає, поповнюючі наш "парк" техніки, ворог згине від своєї ж зброї.

"Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів", - звернув увагу міністр.

За його словами, серед військ РФ спостерігається все більше випадків небажання воювати.

Разом з тим він заявив, що "найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах": у Києві та Харкові ворог був зупинений. В Миколаєві відкинутий. Одеса - наш стратегічний резерв. При цьому поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

"Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри - вони прийшли нищити нашу країну, нищити наш народ. В них нічого не вийде. Вони ведуть війну з жінками та дітьми. Вони не перемогли воїнів, які захищають Харків - вони почали воювати з Харківським університетом. Росіяни - звичайні терористи. А терористи будуть знищені", - підкреслив Резников.

Міністр додав, що ворог чинить опір, але українська влада робить все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з-під обстрілів, забезпечити підвіз гуманітарної допомоги.

"Ми нікого не кинемо і дуже скоро повернемось", - резюмував глава Міноборони.