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Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа

Новости » Экономика     10.06.2020 - 16:22
Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа
Фото: газовая плита (РБК-Украина)

Смена поставщика займет не более трех дней

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа. Решение вступает в силу с 1 июля.

Постановление было принято на заседании комиссии 10 июня.

Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из "газового закрепощения".

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - написал он на своей странице в Facebook.

Украинцам разрешили свободно менять поставщика газа

Напомним, "Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк с 1 июля 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины газНафтогаз Украины
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