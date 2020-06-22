Рыночные цены на газ для населения: Коболев дал прогноз

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переход к рынку усилит конкуренцию за потребителя

Переход на рыночные цен на газ для населения с 1 июля 2020 года позволит снизить цены. В условиях конкуренции граждане выиграют.

Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью изданию LIGA.net.

"Сейчас идеальное время для запуска газового рынка - цены на газ низкие. Если правильно запустить рынок, то на него придет много игроков - и это будет "перемога", так как за счет конкуренции станет лучше цена и качество услуг", - заявил он.

По его словам, "Нафтогаз" также намерен участвовать в конкуренции за потребителя.

"Мы будем использовать все возможные маркетинговые шаги. Как и все другие – будем конкурировать", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа с 1 июля 2020 года.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Напомним, "Нафтогаз Украины" намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк с 1 июля 2020 года.

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Автор: Александр Белоус