Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення

У "Нафтогазі" очікують зниження цін для населення після введення ринкового механізму

Постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) припинило діяти з 1 серпня 2020 року. Споживачі отримають можливість вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, компанія виконувала свої обов'язки по забезпеченню населення газом під час дії режиму ПСО. При цьому "Нафтогаз" має намір залишатися постачальником природного газу для внутрішнього ринку.

"Ми запропонуємо газ вітчизняного та імпортного походження в обсягах, достатніх для задоволення потреб українців", - додав він.

У зв'язку з цим "Нафтогаз" пропонує газопостачальним компаніям сформувати необхідний ресурс природного газу для постачання населенню. Компанія пропонує укласти річний контракт на поставку газу з щомісячним формульним визначення ціни, яка буде відома до кінця місяця поставки. Ціна за річними контрактами буде визначатися, виходячи з котирувань міжнародних газових хабів, поточного ринкового спреду, а також умов оплати.

Крім того, найближчим часом "Нафтогаз" також представить нову лінійку продуктів для всіх учасників українського газового ринку. В рамках цих пропозицій компанії зможуть формувати ресурс на різні періоди та умови, повідомили у прес-службі НАК.

Зазначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що перехід на ринкові ціни на газ для населення дозволить знизити ціни.

Нагадаємо, НКРЕКП прийняла рішення, яке дозволяє побутовим споживачам вільно змінювати постачальника газу.

Постановою передбачається, що для зміни постачальника побутовому споживачеві необхідно буде направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору. У той же час участь або надання підтвердження з боку чинного постачальника природного газу в процесі зміни постачальника побутовим споживачем не вимагається.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і ПриватБанк.