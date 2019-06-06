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НБУ оценил влияние нового рынка электроэнергии на инфляцию

Новости » Экономика    06.06.2019 - 14:20
НБУ оценил влияние нового рынка электроэнергии на инфляцию
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Цены на электроэнергию вырастут на 25%

Национальный банк прогнозирует, что в случае введения нового рынка цены на электроэнергию вырастут на 25%. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Україна.

Сологуб отметил, что на потребительскую инфляцию это окажет минимальное влияние 0,2 процентных пункта, поскольку доля электроэнергии корзине составляет 1%.

"Даже если это будет немного больше, это не будет иметь столь значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции", - сказал он.

В то же время он отметил, что пока еще непонятно, заработает новый рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, а также альтернативный - о переносе на шесть месяцев. Законопроект предусматривает возможность запуска в эксплуатацию домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

Напомним, Всемирный банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года, поскольку для запуска рынка существуют технические, нормативные и политические препятствия.

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