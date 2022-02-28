Украина перехватила военную инициативу и дала мощный отпор врагам, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) разрушение логистических цепей с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны.
Центральным пунктом плана путинского вторжения было захват украинской столицы - города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.
На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто.
Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.
В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать.
Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителей России и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.
Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны.
Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с национальными республиками РФ.
Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем мы ближе к нашей окончательной победе.
Слава Украине, смерть врагам!
Напомним, ранее мы писали о том, что враг несет колоссальные потери в технике и личном составе.
А также сообщали о том, что следить за актуальной информацией по ситуации в Украине можно в нашей онлайн-трансляции.