Україна перехопила військову ініціативу і дала потужну відсіч ворогам, - РНБО

План російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників – блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об'єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюгів із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу і проведення спеціальних операцій по знищенню керівного складу країни.

Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці-міста Києва і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ.

На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто.

Дано відсіч в усіх напрямках. Але важкі бої тривають. У цьому плані хочу звернути увагу на те, що особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії.

Зараз однією з критичних проблем для Московського військового керівництва стало питання про необхідність приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються і які стає все важче приховувати.

Тому одним з основних завдань українського Інформаційного опору є максимально повне донесення жителів Росії та родичів російських військових реальної ситуації з кількістю жертв і полонених.

Наша мета - розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині Росії щодо необхідності негайного припинення війни.

Інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу - через спілкування зі знайомими та родичами, які проживають в Росії, використовувати соціальні мережі та російські популярні пабліки, створювати дезорганізує відео і текстовий контент, і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками РФ.

Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український опір агресії зростає і міцніє з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашої остаточної перемоги.

Слава Україні, смерть ворогам!