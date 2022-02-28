ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина перехватила военную инициативу и дала мощный отпор врагам, - СНБО

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 13:11
Украина перехватила военную инициативу и дала мощный отпор врагам, - СНБО Фото: В СНБО сообщили о перехвате военной инициативы и призвали усилить сопротивление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) разрушение логистических цепей с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны.

Центральным пунктом плана путинского вторжения было захват украинской столицы - города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.

На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто.

Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.

В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать.

Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителей России и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.

Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны.

Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с национальными республиками РФ.

Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем ​​мы ближе к нашей окончательной победе.

Слава Украине, смерть врагам!

Напомним, ранее мы писали о том, что враг несет колоссальные потери в технике и личном составе.

А также сообщали о том, что следить за актуальной информацией по ситуации в Украине можно в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины СНБО
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина