Украина перехватила тактическую инициативу, оккупант несет существенные потери, - Данилов

Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны перехватили тактическую инициативу. При этом российские оккупанты несут существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook .

"Украинские военные и силы ТРО сегодня перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей", - написал он.

Данилов сообщил, что оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.

Он подчеркнул, что осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.