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Украина перехватила тактическую инициативу, оккупант несет существенные потери, - Данилов

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Пятница 04 марта 2022 13:36
Украина перехватила тактическую инициативу, оккупант несет существенные потери, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны перехватили тактическую инициативу. При этом российские оккупанты несут существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook.

"Украинские военные и силы ТРО сегодня перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей", - написал он.

Данилов сообщил, что оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.

Он подчеркнул, что осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сегодня продолжается девятый день войны. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону.

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СНБО Алексей Данилов Война России против Украины
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