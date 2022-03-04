Украина перехватила тактическую инициативу, оккупант несет существенные потери, - Данилов
Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны перехватили тактическую инициативу. При этом российские оккупанты несут существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения ООС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Facebook.
"Украинские военные и силы ТРО сегодня перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей", - написал он.
Данилов сообщил, что оккупанты использовали не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва.
Он подчеркнул, что осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сегодня продолжается девятый день войны. Войска и техника агрессора подобрались вплотную к столице, но Киев держит оборону.
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