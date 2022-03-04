Україна перехопила тактичну ініціативу, окупант несе суттєві втрати, - Данилов
Збройні Сили України та сили територіальної оборони перехопили тактичну ініціативу. При цьому російські окупанти несуть суттєві втрати на всіх операційних напрямках-Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському та в зоні проведення ООС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря РНБО Олексія Данилова в Facebook.
"Українські військові і сили ТРО сьогодні перехопили тактичну ініціативу, але ворог не залишає планів по оточенню міст Київ, Харків і по виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей", - написав він.
Данилов повідомив, що окупанти використовували не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.
Він підкреслив, що усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації та оновлення, ворог завдає інтенсивних авіаційних і ракетно-артилерійських ударів по військових і цивільних об'єктах.
Нагадаємо, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Сьогодні триває дев'ятий день війни. Війська і техніка агресора підібралися впритул до столиці, але Київ тримає оборону.
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