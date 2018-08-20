Украина переходит к серийному производству снарядов для артсистемы "Гиацинт"

Новые снаряды в ближайшее время начнут передавать армии

В Украине переходят к серийному производству снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, испытания 152-мм снарядов украинского производства успешно завершены, поэтому Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" переходит к серийному производству. Он также пообещал, что в ближайшее время новые снаряды начнут поступать в армию.

"Следующий наш шаг - в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм, до натовского калибра в 155 мм", - добавил Порошенко.

#НоваАрмія Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до українського війська. Наступний наш крок – у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100-мм, до натівського калібру у 155-мм. Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 20 серпня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на заводе "Артем" в Киеве запустили участок по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов.

Позже стало известно, что в Украине проходят испытания новой 155-мм самоходной гаубицы "Богдана". Новое орудие имеет так называемый "натовский калибр". По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, стандартам НАТО отвечает как система управления гаубицей, так и технология ее изготовления.