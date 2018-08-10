В Украине проходят испытания новой самоходной гаубицы

Самоходная гаубица "Богдана" имеет так называемый "натовский калибр"

В Украине проходят испытания новой 155-мм самоходной гаубицы "Богдана". Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Сообщается, что секретарь СНБО Александр Турчинов посетил испытания самоходной гаубицы "Богдана". Отметим, новое орудие имеет так называемый "натовский калибр".

"Ее (гаубицы, - ред.) важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - отметил Турчинов и добавил, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

Он также подчеркнул, что орудие имеет калибр, которого ранее не было в Вооруженных силах Украины и нет у российской армии. По словам Турчинова, стандартам НАТО отвечает как система управления гаубицей, так и технология ее изготовления.

Фото: испытание самоходной гаубицы (rnbo.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на заводе "Артем" в Киеве запустили производство крупнокалиберных боеприпасов. По словам президента Петра Порошенко, запуск нового производственного участка по изготовлению артиллерийских боеприпасов - это старт крайне важного для Украины серийного производства.

До этого стало известно, что украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29.