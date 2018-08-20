Україна переходить до серійного виробництва снарядів для артсистеми "Гіацинт"

Нові снаряди найближчим часом почнуть передавати армії

В Україні переходять до серійного виробництва снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Про це у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

За словами Порошенка, випробування 152-мм снарядів українського виробництва успішно завершені, тому Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" переходить до серійного виробництва. Він також пообіцяв, що найближчим часом нові снаряди почнуть надходити в армію.

"Наступний наш крок - в короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у розмірах від 100 мм, до натовського калібру 155 мм", - додав Порошенко.

#НоваАрмія Завершено випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до українського війська. Наступний наш крок – у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100-мм, до натівського калібру у 155-мм. Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 20 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на заводі "Артем" у Києві запустили дільницю по виготовленню великокаліберних боєприпасів.

Пізніше стало відомо, що в Україні проходять випробування нової 155-мм самохідної гаубиці "Богдана". Нове знаряддя має так званий "натівський калібр". За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, стандартам НАТО відповідає як система управління гаубицею, так і технологія її виготовлення.