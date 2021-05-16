Украина передала США список самых экстренных потребностей армии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона передала Соединенным Штатам список самых экстренных нужд украинской армии. Он уверен, что Украина получит военную помощь от США .

"Мы передали США список наиболее экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие сложнее", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина не рассчитывает получить сразу все из этого списка, однако он уверен, что помощь будет оказана.

"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые возможно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Это вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", - отметил глава МИД.