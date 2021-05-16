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Україна передала США список найбільш екстрених потреб армії, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона передала Сполученим Штатам список найбільш екстрених потреб української армії. Він впевнений, що Україна отримає військову допомогу від США.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра для німецького каналу Deutsche Welle.

"Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку, однак він впевнений, що допомога буде надана.

"Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на цю мить. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Пентагон розгляне будь-який запит України на військову допомогу. Наразі у США обговорюють можливість розміщення в Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Додамо, у квітні комітет із закордонних справи Сенату США підтримав проект закону про партнерство з Україною у сфері безпеки. Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів, включно з летальною зброєю.

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