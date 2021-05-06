Пентагон рассмотрит любой запрос Украины на военную помощь, - Блинкен
США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. Пентагон в этом контексте является ключевым партнером Украины.
Об этом в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, сейчас активно обсуждается вопрос того, какая дополнительная помощь, кроме той, что США уже оказали, была бы полезной для Украины сейчас.
В частности речь шла о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях, а также США должны были разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.
Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов, включая летальное оружие.
Напомним, в декабре 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США во вторник большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".