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В "ДНР" исключают обмен пленными в марте

Новости » Политика     02.03.2020 - 14:27
В "ДНР" исключают обмен пленными в марте
Иллюстративное фото (facebook.com)

В "ДНР" назвали причину невозможности проведения обмена пленными

Обмен пленными на Донбассе до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева. Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают росСМИ.

Морозова отметила, что украинская сторона за период после обмена не подтвердила ни одного человека.

"По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала она.

Напомним, вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий обмен пленными.

До этого глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией будет проходить по принципу "всех на всех".

Также президент Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными. Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.

Ермак обсудил обмен пленными с куратором украинского направления Кремля Украина планирует провести обмен пленными до нормандской встречи
Новости Украины ДНРобмен пленными
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