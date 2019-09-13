ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобождение украинцев из плена РФ обсуждается в Минске, - Зеленский

Новости » Политика    13.09.2019 - 00:34
Освобождение украинцев из плена РФ обсуждается в Минске, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

ТКГ обсуждает сроки и этапы освобождения украинских граждан

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске обсуждает вопрос освобождения всех украинских граждан из плена Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, размещенном на сайте главы государства.

По словам Зеленского, украинская сторона не ожидает встречи в нормандском формате, а обсуждает сроки и этапы освобождения украинцев из российского плена на заседаниях ТКГ в Минске.

"Мы не будем терять сейчас ни одного дня, ожидая только встречи в нормандском формате. Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы", - заявил президент.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не исключает еще один обмен пленными между Украиной и РФ до конца текущего года. Денисова добавила, что процесс переговоров по освобождению всех украинцев из российского плена продолжается.

Также РБК-Украина писало, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о новом обмене пленными преждевременной. В Кремле заявили, что обмен пленными должен продолжаться в соответствии с минскими договоренностями.

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным Зеленский настаивает на встрече в нормандском формате в сентябре
Новости Украины Владимир ЗеленскийМинскобмен пленнымиКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь