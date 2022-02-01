Украина передала Польше список необходимого военного оборудования, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу .

"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Глава МИД отказался вдаваться в подробности. При этом он отметил, что оружие, как и деньги, любит тишину. Министр подчеркнул, что не сомневается в помощи и поддержке Польши.