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Украина передала Польше список необходимого военного оборудования, - Кулеба

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 18:29
Украина передала Польше список необходимого военного оборудования, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина передала Польше список необходимого военного оборудования. В перечне есть и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"На повестке дня есть ряд вопросов. Беспилотники тоже есть среди них. Представили нашим польским коллегам список военного оборудования, которое нам нужно", - сказал Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Глава МИД отказался вдаваться в подробности. При этом он отметил, что оружие, как и деньги, любит тишину. Министр подчеркнул, что не сомневается в помощи и поддержке Польши.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах передать Украине новые вооружения, в том числе переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром".

Отметим, в конце января текущего года Польша решила направить в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью.

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МИД Украины Польша Дмитрий Кулеба
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