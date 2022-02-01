Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання, - Кулеба
Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання. У переліку є і безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"На порядку денному є низка питань. Безпілотники теж є серед них. Представили нашим польським колегам список військового обладнання, яке нам потрібно", - сказав Кулеба в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.
Глава МЗС відмовився вдаватися в подробиці. При цьому він зазначив, що зброя, як і гроші, любить тишу. Міністр підкреслив, що не сумнівається в допомозі і підтримці Польщі.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про плани передати Україні нові озброєння, в тому числі переносний зенітно-ракетний комплекс "Грім".
Зазначимо, наприкінці січня поточного року Польща вирішила направити в Україну 29 вантажівок з гуманітарною допомогою.