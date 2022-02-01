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Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання, - Кулеба

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 18:29
Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання. У переліку є і безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"На порядку денному є низка питань. Безпілотники теж є серед них. Представили нашим польським колегам список військового обладнання, яке нам потрібно", - сказав Кулеба в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

Глава МЗС відмовився вдаватися в подробиці. При цьому він зазначив, що зброя, як і гроші, любить тишу. Міністр підкреслив, що не сумнівається в допомозі і підтримці Польщі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про плани передати Україні нові озброєння, в тому числі переносний зенітно-ракетний комплекс "Грім".

Зазначимо, наприкінці січня поточного року Польща вирішила направити в Україну 29 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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МЗС Польша Дмитро Кулеба
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