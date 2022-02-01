Україна передала Польщі список необхідного військового обладнання, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу .

"На порядку денному є низка питань. Безпілотники теж є серед них. Представили нашим польським колегам список військового обладнання, яке нам потрібно", - сказав Кулеба в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

Глава МЗС відмовився вдаватися в подробиці. При цьому він зазначив, що зброя, як і гроші, любить тишу. Міністр підкреслив, що не сумнівається в допомозі і підтримці Польщі.