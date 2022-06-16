Украина передала европейским лидерам предложения по санкциям против России

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии получили от Украины предложения по введению новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Руководитель ОП отметил, что мир должен усиливать давление на страну-агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционным предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - написал он.

Ермак отметил, что у нашей страны есть устойчивая поддержка международной коалиции.

Он сообщил, что завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

Напомним, лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии прибыли в Киев с первым визитом во время войны в Украине.

Лидеры государств посетили Ирпень, а затем встретились с президентом Украины.