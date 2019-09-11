Гончарук: запасов газа достаточно для сильной позиции на переговорах с РФ

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Перед газовыми переговорами Украина накопила более 19 кубометров газа

По состоянию на сегодня Украина накопила достаточно газа для сильной позиции на переговорах с Российской Федерацией. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, запасы газа уже превысили 19 млрд кубометров.

"Зачем так много? Все очень просто - потому что впереди очень много рисков, связанных с переговорами о транзите с россиянами. Поэтому государство, чтобы иметь уверенные позиции, не стать жертвой давления в переговорах, подготовило систему, чтобы быть минимально уязвимым к попыткам надавить во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Отметим, ранее украинская делегация в Брюсселе перед трехсторонними газовыми переговорами представила Еврокомиссии согласованную модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".