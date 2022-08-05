Украина ожидает, что Турция запретит России ввозить украденное зерно, - посол
Украина ожидает, что Турция запретит России завозить украденное украинское зерно. Сейчас работа над этим вопросом до сих пор продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара во время брифинга.
По его словам, Офис генпрокурора направил уже пять обращений к турецкой стороне и получил согласие на коммуникацию. На следующей неделе представители правоохранительных органов обсудят вопрос запрета.
"Мы ожидаем также, что в Турции будут приняты соответствующие ограничения, которые не позволят россиянам нелегально завозить это зерно", - отметил дипломат.
Он пояснил, что Турция не имеет права на арест судов с зерном с российскими документами. Также формально невозможно закрыть Босфор и Дарданеллы для этих кораблей.
"Единственное исключение для опасного груза или нелегального груза. Тогда корабль может быть остановлен и осмотрен, даже арестован, если этот груз представляет угрозу для Турецкого государства", - добавил Боднар.
Напомним, что первое судно с украинским зерном прошло инспекцию в Стамбуле.
Турция считает, что из украинских портов могут ежедневно выходить несколько судов с продовольствием.
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