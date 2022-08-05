Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії ввозити вкрадене зерно, - посол

Україна очікує, що Туреччина заборонить Росії завозити вкрадене українське зерно. Наразі робота над цим питанням досі триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднара під час брифінгу .

За його словами, Офіс генпрокурора направив вже п'ять звернень до турецької сторони та отримав згоду на комунікацію. Наступного тижня представники правоохоронних органів обговорять питання заборони.

"Ми очікуємо також, що у Туреччині буде ухвалено відповідні обмеження, які не дозволять росіянам нелегально завозити це зерно", - зазначив дипломат.

Він пояснив, що Туреччина немає права на арешт суден з зерном з російськими документами. Також формально неможливо закрити Босфор і Дарданелли для цих кораблів.

"Єдиний виняток є для небезпечного вантажу чи нелегального вантажу. Тоді корабель може бути зупинений та оглянутий, навіть заарештований, якщо цей вантаж становить загрозу для Турецької держави", - додав Боднар.