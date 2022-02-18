ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 11:07
Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити Україні транш кредитну 700 млн доларів. Місія МВФ очікується найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

Як зазначив Марченко, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він.

Марченко також повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

Крім того, США нададуть Україні гарантію для випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів, нагадав Марченко.

Нагадаємо, у НБУ обговорюють нову програму з МВФ після завершення Stand-By.

В листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі