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Пристайко анонсировал встречу глав МИД стран нормандского формата

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:38
Пристайко анонсировал встречу глав МИД стран нормандского формата
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц

Встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате. Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече", - заявил Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров "нормандской четверки" по Донбассу, достигнутых в Париже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Новости Украины МИД УкраиныВадим ПристайкоНормандский формат
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