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Украина ожидает решения МВФ о выделении средств в течение двух недель, - ОП

Новости » Политика     24.03.2020 - 04:58
Украина ожидает решения МВФ о выделении средств в течение двух недель, - ОП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средства МВФ будут направлены в государственный бюджет

Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - заявила Ковалив.

"Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила она.

Напомним, ранее Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что это закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

РБК-Украина писало, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о две программы поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

В ОП надеются, что уже в мае Украина вернется к нормальной жизни МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках", - Ковалив
Новости Украины Юлия КоваливМВФ
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