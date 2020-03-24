Україна очікує на рішення МВФ про виділення коштів протягом двох тижнів, - ОП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кошти МВФ будуть направлені до державного бюджету

Україна очікує на фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що фінансова допомога від МВФ буде направлена до державного бюджету.

"Протягом наступного тижня-двох ми зі своєї сторони, як Україна, фіналізуємо наші останні домовленості і отримаємо позитивне рішення від борда Міжнародного валютного фонду", - заявила Ковалів.

"Власне, що ми сьогодні обговорюємо з МВФ. В першу, це збільшення обсягу фінансової підтримки України на час кризи. Ми вже говоримо зараз про майже у два рази збільшення тієї програми, ніж ми говорили з ними в кінці минулого року. Друге питання, яке ми з ними обговорюємо, це те, що ці кошти потрібні в першу чергу в бюджеті - там, де ми будемо фінансувати медицину та соціальну сферу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Ковалів заявила, що МВФ очікує від України прийняття закону "про банки". Зазначимо, що це закон повинен зробити неможливим повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

РБК-Україна писало, що Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.