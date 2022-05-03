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Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление в блок, - Стефанишина

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Украина, Вторник 03 мая 2022 10:11
Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление в блок, - Стефанишина Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС о соответствии украинского законодательства праву ЕС во всех сферах. Страна ожидает в июне ответа со стороны Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вицепремьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной изданию Euractiv.

Она отметила, что ответы содержат "все предпосылки" для того, чтобы Европейская комиссия дала положительное заключение.

По ее словам, ЕС не должен ошибиться, принимая решение о предоставлении Украине статуса кандидата, чтобы не повторить ошибку НАТО 2008 года, когда в Бухаресте Альянс решил, что пока не будет предлагать членство Грузии и Украине.

Стефанишина заявила, что война доказала прочность не только на поле боя, но и устойчивость ее институтов благодаря реформам. Историческая ошибка уже стала уроком в случае Финляндии и Швеции. Если бы эти страны были вынуждены ждать 15 лет, прежде чем они получат членство в НАТО, они бы получили войну на своей территории.

Претенденты на вступление в ЕС обычно сталкиваются с длительным и сложным процессом, который требует серьезных реформ для достижения стандартов Евросоюза. Украина уже доказала свою способность и стремление быть частью европейской семьи, выполнив большинство обязательств по имплементации права ЕС в национальное законодательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отметила Стефанишина.

"Во время войны у нас полностью функционирует правительство, банковский и финансовый сектор, чего почти никогда не было ни в одной стране, которая была в состоянии войны", - сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли быть препятствием для Украины в том, что страны Западных Балкан, Северная Македония и Албания еще не получили зеленый свет для начала переговоров о вступлении, несмотря на то, что они годами пребывали в статусе кандидата, Ольга Стефанишина ответила, что украинская заявка дала толчок к активизации диалога и интеграции Западных Балкан.

"Мы рассматриваем это не как препятствие, а как возможность для Западных Балкан перезагрузить весь нарратив о расширении ЕС", - добавила Стефанишина.

Как сообщало РБК-Украина, Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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