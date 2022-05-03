Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление в блок, - Стефанишина

Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС о соответствии украинского законодательства праву ЕС во всех сферах. Страна ожидает в июне ответа со стороны Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вицепремьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной изданию Euractiv .

Она отметила, что ответы содержат "все предпосылки" для того, чтобы Европейская комиссия дала положительное заключение.

По ее словам, ЕС не должен ошибиться, принимая решение о предоставлении Украине статуса кандидата, чтобы не повторить ошибку НАТО 2008 года, когда в Бухаресте Альянс решил, что пока не будет предлагать членство Грузии и Украине.

Стефанишина заявила, что война доказала прочность не только на поле боя, но и устойчивость ее институтов благодаря реформам. Историческая ошибка уже стала уроком в случае Финляндии и Швеции. Если бы эти страны были вынуждены ждать 15 лет, прежде чем они получат членство в НАТО, они бы получили войну на своей территории.

Претенденты на вступление в ЕС обычно сталкиваются с длительным и сложным процессом, который требует серьезных реформ для достижения стандартов Евросоюза. Украина уже доказала свою способность и стремление быть частью европейской семьи, выполнив большинство обязательств по имплементации права ЕС в национальное законодательство в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, отметила Стефанишина.

"Во время войны у нас полностью функционирует правительство, банковский и финансовый сектор, чего почти никогда не было ни в одной стране, которая была в состоянии войны", - сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли быть препятствием для Украины в том, что страны Западных Балкан, Северная Македония и Албания еще не получили зеленый свет для начала переговоров о вступлении, несмотря на то, что они годами пребывали в статусе кандидата, Ольга Стефанишина ответила, что украинская заявка дала толчок к активизации диалога и интеграции Западных Балкан.

"Мы рассматриваем это не как препятствие, а как возможность для Западных Балкан перезагрузить весь нарратив о расширении ЕС", - добавила Стефанишина.

Как сообщало РБК-Украина, Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.