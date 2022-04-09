ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина ждет получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, - Стефанишина

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 13:06
Украина ждет получение статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, - Стефанишина Фото: вице-премьер Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина рассчитывает на получение статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне. Украинская сторона готова оперативно отправить в Брюссель заполненную анкету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Украина получила анкету членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне. Это часть нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - отметила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев ответит на анкету в течение недели. Заполнение опросника - это один из процедурных этапов получения статуса кандидата на вступление.

Он также отметил, что Украина вплотную приближается к цели стать страной-участницей Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Стефанишина Вступление в ЕС
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну