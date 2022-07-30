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Украина отвоюет захваченные Россией территории, но есть условие: прогноз экс-главы ЦРУ

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 30 июля 2022 11:55
Украина отвоюет захваченные Россией территории, но есть условие: прогноз экс-главы ЦРУ Фото: Украина отвоюет захваченные Россией территории (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина сможет вернуть территории, захваченные российскими оккупантами во время войны. Но для этого нужно, чтобы западные страны и НАТО продолжали военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-директора ЦРУ и бывшего главу Центрального командования Вооруженных сил США Дэвида Петреуса в интервью Bild.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение РФ и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - считает Петреус.

Предварительные оценки и заявления

Напомним, как недавно писало Politico, президент Владимир Зеленский заявил конгрессменам, что Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель.

Отметим, как считает экс-чиновник министерства обороны США, старший научный сотрудник CNAS Криса Догерти, ВСУ смогут освободить Херсон и территорию вокруг него до конца сентября.

При этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, находится на решающей стадии.

Ранее РБК-Украина собрало главные заявления о сроках и сценариях завершения военных действий в материале.

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