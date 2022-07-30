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Україна відвоює захоплені Росією території, але є умова: прогноз екс-глави ЦРУ

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Вашингтон, Субота 30 липня 2022 11:55
Україна відвоює захоплені Росією території, але є умова: прогноз екс-глави ЦРУ Фото: Україна відвоює захоплені Росією території (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна зможе повернути території, захоплені російськими окупантами під час війни. Але для цього потрібно, щоб західні країни та НАТО продовжували військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-директора ЦРУ та колишнього голову Центрального командування збройних сил США Девіда Петреуса в інтерв'ю Bild.

"Насправді, здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами в останні місяці. Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі... гадаю, українські сили зможуть зупинити подальший поступ РФ і почати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", - вважає Петреус.

Попередні оцінки та заяви

Нагадаємо, як нещодавно писало Politico, президент Володимир Зеленський заявив конгресменам, що Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів.

Зазначимо, як вважає екс-посадовець міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріса Догерті, ЗСУ зможуть звільнити Херсон та територію навколо нього до кінця вересня.

При цьому глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, знаходиться на вирішальній стадії.

Раніше РБК-Україна зібрало головні заяви про терміни та сценарії завершення військових дій у матеріалі.

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