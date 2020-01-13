ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина ответила Австрии на критику санкции против "Северного потока-2"

Новости » Политика     13.01.2020 - 11:28
Украина ответила Австрии на критику санкции против "Северного потока-2"
Фото: Александр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Глава МИД Австрии назвал санкции против "Северного потока-2" неприемлемыми

Посол Украины в Австрии Александр Щерба ответил министру иностранных дел Австрии Александеру Шалленбергу на его критику американских санкции против "Северного потока-2". Об этом он написал в Facebook.

Щерба отметил, что "Северный поток-2" влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание.

"Господин министр, при всем уважении, "Северный поток-2" влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание. Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существование украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает", - отметил он.

Напомним, Шалленберг назвал санкции против "Северного потока-2" неприемлемыми.

РБК-Украина писало, что Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

После этого стало известно, что Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2".

Россия может увеличить транзит газа через Украину из-за проблем с "Северным потоком-2" В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"
Новости Украины СанкциипосолАвстрияСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь