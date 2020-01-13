Україна відповіла Австрії на критику санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)

Глава МЗС Австрії назвав санкції проти "Північного потоку-2" неприйнятними

Посол України в Австрії Олександр Щерба відповів міністру закордонних справ Австрії Александеру Шалленбергу на його критику американських санкції проти "Північного потоку-2". Про це він написав у Facebook.

Щерба зазначив, що "Північний потік-2" впливає на інтереси України так, як петля впливає на дихання.

"Пане міністр, при всій повазі, "Північний потік-2" впливає на інтереси України так, як петля впливає на дихання. Не дуже хороша ідея прямо зараз ставити існування українського трубопроводу в залежність від російської доброї волі. Доброї волі не буває", - зазначив він.

Нагадаємо, Шалленберг назвав санкції проти "Північного потоку-2" неприйнятними.

РБК-Україна писало, що Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Після цього стало відомо, що Швейцарська компанія Allseas не планує відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2".