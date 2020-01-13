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В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     13.01.2020 - 08:31
В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Александр Шалленберг (vienna.at)

МИД Австрии считает, что санкции неприемлемы

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции США против "Северного потока-2". Об этом Шалленберг заявил в интервью Die Press.

Он считает, что санкции неприемлемы.

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", - заявил он.

Напомним, в конце декабря США требовали от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции.

В свою очередь, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года

Отметим, до завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось проложить 160 километров труб, и российская сторона обещает, что трубопровод будет завершен вопреки санкциям. До этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
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