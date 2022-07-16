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Украина отстроится, а Россия и в дальнейшем останется искалеченной, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина обязательно отстроится после войны, а украинцы сохранят свою человечность. Между тем российское общество и дальше будет оставаться искалеченным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы обязательно восстановим все, что разрушили оккупанты. Каждый из более двух тысяч образовательных учреждений - все детские сады, все школы, институты, университеты. А главное - мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине",- пишет Зеленский.

Фото: последствия развязанной Россией войны (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Зеленского, Россия прибегает к давлению на общество, запугиванию людей и максимальному вреду украинским городам из-за того, что Украина каждый день становится сильнее в войне.

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