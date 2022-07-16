Україна відбудується, а Росія й надалі залишиться скаліченою, - Зеленський

Україна обов'язково відбудується після війни, а українці збережуть свою людяність. Тим часом російське суспільство й надалі залишатиметься скаліченим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини ", - пише Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Зеленського, Росія вдається до тиску на суспільство, залякування людей й завдання максимальної шкоди українським містам через те, що Україна щодня стає сильнішою у війні.

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