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Україна відбудується, а Росія й надалі залишиться скаліченою, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна обов'язково відбудується після війни, а українці збережуть свою людяність. Тим часом російське суспільство й надалі залишатиметься скаліченим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

"Ми обовʼязково відновимо все, що зруйнували окупанти. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів - усі дитячі садочки, усі школи, інститути, університети. А головне - ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини", - пише Зеленський.

Фото: наслідки розв'язаної Росією війни (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Зеленського, Росія вдається до тиску на суспільство, залякування людей й завдання максимальної шкоди українським містам через те, що Україна щодня стає сильнішою у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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