Украина отреагировала на намерение России провести в Совбезе ООН конференцию с жителями Крыма

Предыдущие провалы заставляют Россию идти на новые авантюры, придумывая видеоконференции с так называемыми жителями оккупированного Крыма. Однако это не повлияет на мнение международного сообщества - никакого признания аннексии Крыма не состоится.



Такое мнение высказал в Facebook спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он напомнил, что 6 марта Украина проводила неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арриа в отношении Крыма. Тогда международное сообщество четко осудила Россию за временную оккупацию украинского полуострова и продолжающиеся там нарушения прав человека.

"Видеоконференция с т.зв. жителями Крыма, которую планирует провести российская делегация 21-го мая - форма без содержания. Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры. Не могут русские ничего поделать и против "крымских" резолюций Генассамблеи", - отметил дипломат.

По его словам, РФ пытается создать альтернативную реальность, а в ответ снова услышит фундаментальные принципы международного права.

"Никакого признания аннексии Крыма не состоится. Международные санкции будут оставаться в силе до восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Николенко.

"России не актеров на встречу с членами Совета Безопасности следует приглашать, а выполнять резолюции ООН и решения международных судов и трибуналов. В частности, допустить без предварительных условий на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинский", - добавил он.

Напомним, Российская Федерация заявила о намерении провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. Конференция пройдет на 21 мая.

Ранее США потребовали от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Киев рассчитывает на помощь со стороны США и Великобритании из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.