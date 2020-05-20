Україна відреагувала на намір Росії провести в Радбезі ООН конференцію з жителями Криму

Попередні провали змушують Росію йти на нові авантюри, вигадуючи відеоконференції із так званими жителями окупованого Криму. Однак це не вплине на думку міжнародної спільноти - ніякого визнання анексії Криму не відбудеться.



Таку думку висловив у Facebook спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він нагадав, що 6 березня Україна проводила неформальне засідання членів Радбезу ООН за формулою Арріа стосовно Криму. Тоді міжнародна спільнота чітко засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та триваючі там порушення прав людини.

"Відеоконференція із т.зв. жителями Криму, яку планує провести російська делегація 21-го травня - форма без змісту. Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри. Не можуть росіяни нічого вдіяти й проти "кримських" резолюцій Генасамблеї", - зазначив дипломат.

За його словами, РФ намагається створити альтернативну реальність, а у відповідь знову почує фундаментальні принципи міжнародного права.

"Ніякого визнання анексії Криму не відбудеться. Міжнародні санкції залишатимуться в силі до відновлення територіальної цілісності України", - наголосив Ніколенко.

"Росії не акторів на зустріч із членами Ради Безпеки слід запрошувати, а виконувати резолюції ООН та рішення міжнародних судів і трибуналів. Зокрема, допустити без попередніх умов на півострів місію з моніторингу прав людини та звільнити незаконно утримуваних українців", - додав він

Нагадаємо, Російська Федерація має намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Конференція пройде 21 травня.

Раніше США США вимагали від Росії негайно повернути Україні повний контроль над Кримом.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що Київ розраховує на допомогу з боку США і Великобританії через порушення Будапештського меморандуму Росією.