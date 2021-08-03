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Украина отправляет колючую проволоку в Литву: Зеленский издал указ

Автор: РБК-Украина

Украина отправляет гуманитарную помощь в виде колючей проволоки в Литву для завершения строительства стены на границе с Беларусью. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

При этом Зеленский поручил Кабмину обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее госграницы.

Напомним, 28 июля Кабмин принял решение предоставить Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Ранее сообщалось, что 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Однако 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока. В связи с этим правительство обратилось за помощью к другим странам.

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Владимир ЗеленскийЛитваГуманитарная помощь