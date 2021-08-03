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Україна відправляє колючий дріт до Литви: Зеленський видав указ

Автор: РБК-Україна

Україна відправляє гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту в Литву для завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів з території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

При цьому Зеленський доручив Кабміну забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві для облаштування її держкордону.

Нагадаємо, 28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Однак 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт. У зв'язку з цим уряд звернувся за допомогою до інших країн.

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Володимир ЗеленськийЛитваГуманітарна допомога