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Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Вторник 09 февраля 2021 07:47
Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 8 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. От начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, оккупанты применили против украинских защитников гранатометы.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

За сутки 7 февраля боевики четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на действия российских боевиков нужно отвечать зеркально. И не выбирать ситуации, когда стоит стрелять в ответ, а когда - нет.

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