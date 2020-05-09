Очередь по SMS: на границе с Венгрией оптимизируют движение через КПП

Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителей будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS

Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Эта очередь, как прогнозируется, синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовых авто, по времени, о котором водителей будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Отметим, в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область президент Владимир Зеленский посетил пункт пропуска на границе с Венгрией.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначении выплаты пособия по безработице в электронной форме. Это можно будет сделать в приложении "Дия".

РБК-Украина писало, что во время карантина украинцы могут представлять цифровые паспорта из приложения "Дия". При этом отмечается, что юридическая сила электронных ID-карты и заграничного биометрического паспорта определена Постановлением правительства.