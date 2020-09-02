Украина открыла посольство в Албании

Украина впервые в истории открыла посольство в Тиране (Албания). Президент страны Илир Мета заявил, что отношения между Албанией и Украиной являются достаточно хорошими, подчеркнув одновременно, что есть место для их еще большего развития.

Об этом сообщает Agjencia Telegrafike Shqiptare.

Сегодня Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что "это историческое событие для отношений между двумя странами".

Мета заверил украинского посла в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также поблагодарил украинскую власть за решение вопросов, связанных с сохранением и развитием национальной идентичности албанской общины в Одесской области.

Кроме того, албанский президент пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Албанию с официальным визитом.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал открытие украинского посольства в Тиране.

Также РБК-Украина писало, что в городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыл в Варшаве (Польша) новое современное здание украинского посольства.