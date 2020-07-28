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В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства

Варшава, Вторник 28 июля 2020 08:18
В Варшаве открыли новое помещение украинского посольства
Фото: Дмитрий Кулеба в посольстве (mfa.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В посольстве в первую очередь начнет работу консульский отдел

Министр иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба открыл в Варшаве (Польша) новое современное здание украинского посольства. Он сказал, что "это здание символизирует ту Украину, которую мы строим".

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Новое здание расположено в районе Варшавы Мокотове. В посольстве в первую очередь начнет работу консульский отдел.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за границей. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов", - заявил Кулеба.

Кулеба также выразил особую признательность чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению.

Напомним, в городе Филадельфия Соединенных Штатов Америки открылось почетное консульство Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что весной прошлого года почетные консульства Украины открылись в столице итальянского острова Сардиния-городе Кальяри.

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