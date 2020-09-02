Україна відкрила посольство в Албанії

Україна вперше в історії відкрила посольство в Тирані (Албанія). Президент країни Ілір Мета заявив, що відносини між Албанією та Україною є досить хорошими, підкресливши водночас, що є місце для їх ще більшого розвитку.

Про це повідомляє Agjencia Telegrafike Shqiptare.

Сьогодні Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот та зазначив, що "це історична подія для відносин між двома країнами".

Також Мета запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Він також подякував українській владі за вирішення питань, пов'язаних зі збереженням та розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.

Крім того, албанський президент запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Албанію з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше екс-міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував відкриття українського посольства в Тирані.

Також РБК-Україна писало, що у місті Філадельфія Сполучених Штатів Америки відкрилося почесне консульство України.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкрив у Варшаві (Польща) нове сучасне приміщення українського посольства.